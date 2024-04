Hinala ng Department of Information and Communications Technology (DICT) na dayuhan ang promotor ng viral na deepfake audio kung saan maririnig ang kaboses ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na hinihikayat ang military laban sa ibang bansa.

Ayon kay Presidential Communications Office (PCO) Assistant Secretary Patricia Kayle Martin, sinisiyasat na ngayon ng DICT gayundin ng National Security Council (NSC) ang deepfake audio at ikinokonsidera ang pagsasampa ng kaso laban sa mga may kagagawan nito.

“Well, actually, we reached out to DICT `no at sa ating National Security Council noong lumabas itong mga deepfake videos no and they’re very active sa pag-investigate about this but hindi lamang pagtukoy ang layunin natin but kundi magsampa ng kaukulang mga aksyon laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon,” ani Martin.

Aniya, hinala ng DICT na taga-ibang bansa ang gumawa ng deepfake audio na walang ibang layunin kundi ang lumikha ng kaguluhan.

Nangako naman umano ang mga social media platform na tulad ng Google, TikTok, at Meta na makikipagtulungan sa pamahalaan upang labanan ang mga ganitong banta online. (Prince Golez)