Daniel Padilla nagpaligo ng mga abandoned dog, cat sa mismong kaarawan

After tumulong at magpasaya sa mga batang may karamdaman sa Child Haus Manila last week, nitong Biyernes naman na mismong kaarawan niya ay pinili ni Daniel Padilla na makasama ang mga solid fans niya at tulungan ang mga abandoned and rescued cats and dogs.

Sinamahan si Daniel ng mga fan niya sa birthday outreach program niya sa isang bagong bukas na animal shelter sa Purok Uno, Arenas, Arayat , Pampanga.

Maaga palang nitong Biyernes ay naka-ready na ang mga sako-sakong dog and cat foods, treats, vitamins, pet toys, gamot, at iba pang gamit para sa mga alagang hayop.

Masayang-masaya ang aktor sa pagdiriwang ng kanyang 29th birthday. Halatang nasa good mood si Deej.

Pagbaba palang niya ng sasakyan ay pinakiusapan na niya ang mga taong nasa shelter na itago ang mga cellphone. Ayaw niyang kinukunan siya habang tumutulong.

Pero hindi naman nagdamot ang aktor sa mga fan na gustong magpa-selfie sa kanya.

Tumulong din ang birthday boy sa pagpapaligo ng mga abondoned cats and dogs.

Nakakatuwa ngang tinawag pa isa-isa ni Deej ang mga kaibigan at mga pinsan niya para sabayan siya sa pagpapaligo sa mga aso at pusa.

May mga veterinarian din na kasama si Daniel para magkapon, mag-inject ng anti-rabbies at gamutin ang mga pets sa shelter.

Nangungupahan lang sa isang bakanteng lote ang may-ari ng animal shelter na may almost one hundred rescued dogs and 50 plus cats.

Nagpagawa ang aktor ng isang malaking cage para sa mga pusa.

Malapit sa puso ni Daniel ang mga hayop. Actually, marami siyang alagang aso at pusa.

Samantala, nag-enjoy naman ang solid fans ni Deej na kahit iba-iba ang fan group ay nagkaisa para sa pagmamahal sa kanilang idolo. Nagmistulang grand fans day ang nasabing outreach program.

Happy 29th Birthday Deej!