Brooke Van Sickle, Gazz bawal magrelaks

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

2:00pm Cignal vs Capital1

4:00pm NXLED vs Petro Gazz

6:00pm Akari vs Strong Group

PAGHAHANDAAN nina Brooke Anne Van Sickle at ng Petro Gazz Angels ang susunod na labanan sa pilit na pag-iwas sa posibleng upset sa pagsagupa nito sa NXLed Chameleons sa tampok na laro sa huling araw ng eliminasyon ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Kukumpletuhin muna ng kapwa napatalsik na Cignal HD Spikers at Capital1 ang kanilang mga laro ganap na alas-2 ng hapon bago ang sagupaan ng naghahangad makasalo sa liderato na Petro Gazz at bakasyon na ding NXLed sa alas-4.

Huling magsasagupa ang Akari Chargers at naghahangad pa rin sa una nitong panalo na Strong Group Athletics sa panghuling laro sa alas-6 ng gabi.

Samantala;y nagpaalam ang PLDT sa pagbitbit sa nakakataas morale na panalo sa pagbigo sa defending champion Creamline, 22-25. 25-14, 25-22, 27-25, sa PhilSports Arena sa Pasig, Huwebes ng gabi.

Sa kabila nito, uusad pa rin ang Creamline sa ika-14 na sunod na post-elimination round appearance para sa isang pagkakataon na makamit ang ika-14 na sunod-sunod na podium finish.

Ang tagumpay ng PLDT ay wala na epektong para maibsan ang pagkabigo nito sa nasirang pangarap sa torneo.

Tinapos ng High Speed Hitters ang kanilang kampanya na tumabla sa Cool Smashers sa 8-3, ngunit ang Creamline ay nakakuha na ng puwesto sa semis anuman ang resulta ng kanilang laban dahil sa bitbit na superior points tally na 24 kumpara sa PLDT na 23.

Para sa Creamline, ang pagkatalo ay minarkahan ang kanilang ikalawang pagkatalo sa huling apat na laban nito sa elims, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa kanilang porma at kumpiyansa patungo sa mas nakakapagod na semifinal stage, na magsisimula sa Martes.

Asam ng Petro Gazz, na ipinagmamalaki ang 8-2 slate, na selyuhan ang natitirang laban sa NXLed para makasama ang Choco Mucho at Chery Tiggo, na parehong may 9-2 revord at kumpletuhin ang semifinal cast. (Lito Oredo)