Posibleng magpatupad ng katiting na bawas-presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kompanya ng langis sa susunod na linggo.

Ayon kay Atty. Rino Abad, director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, gagalaw ng kaunti ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene.

“May tsansa po na magka-rollback ulit tayo, ang gasolina baka kulang-kulang P.50, ang diesel around P.50 or lower at sa kerosene puwede umabot haggang araw P.50,” ayon kay Abad.

Sinabi ni Abad na ang paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod ng paggalaw nito sa pandaigdigang pamilihan.

Gayunman, nilinaw ni Abad na maari pang magbago ang halaga ng bawas-presyo depende sa magiging resulta ng kalakalan nitong Biyernes, Abril 26. (Betchai Julian)