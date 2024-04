After Canada show: Alden Richards gagawa movie with Kathryn Bernardo

May dalawang shows sa Amerika si Alden Richards kasama ang magdyowang Rayver Cruz at Julie Anne San Jose pati sina Ai Ai delas Alas, Boobay at Isko Moreno.

Ang unang show ay sa August 9 sa Anaheim, California at susundan ‘yon ng isa pa sa San Francisco on August 10.

At sina Alden, Boobay na lang ang pupunta sa Calgary, Canada dahil sila lang dalawa ang sasalang on August 11 show sa Southview Alliance Church.

Tsika ng isang source namin, ang alam niya ay dere-deretso na raw si Alden sa shooting ng part two ng ‘Hello, Love, Goodbye’ movie nila ni Kathryn Bernardo.

“Kuya Jun, narinig ko na deretso na raw si Alden sa shooting ng movie nila ni Kathryn. Tuloy na raw talaga ‘yon,” tsika ng kausap namin.

Sabi pa ng aming source, makibalita raw kami sa mga taga-Star Cinema dahil hindi pa niya alam ang mga detalye tungkol sa pelikula nina Alden, Kathryn.

Hindi rin siya sure kung saang lugar sa Canada ang shooting.

Well, at least, maganda rin kung talagang tuloy na tuloy na ang shooting ng part two ng blockbuster movie nina Alden, Kathryn.

Teka! Ang part two ba ng ‘Hello, Love, Goodbye’ ang babawi sa ‘Rewind’ sa pagiging number one Filipino movie of all time?

Well…

Oo nga pala, ang daming shows ngayon sa Amerika at Canada kaya dapat magsipag si Alden sa pagpo-promote ng shows niya para naman matuwa sa kanya ang producers niya, ha!

Para siguradong patok din ang shows nila sa Amerika at Canada.

‘Yun na!