Tyler Herro, Miami pinaliguan ng 23 tres ang Boston Celtics

GINASGAS ng Miami Heat ang rim ng TD Garden sa ibinaon na 23 3-pointers – anim dito kay Tyler Herro – para bawian ang Boston Celtics 111-101 at ibuhol ang East first-round playoff series sa tig-isang laro nitong Miyerkoles.

Tumapos si Herro ng 24 points at 14 assists, may 21 points, 10 rebounds si Bam Adebayo. Naka-21 markers din si Caleb Martin na 5 for 6 sa labas ng arc.

“It was a very good response,” ani coach Erik Spoelstra pagkatapos ng bawi mula sa Game 1 blowout. “And then we also made some shots. It always looks better when you make shots.”

Sa 114-94 loss sa opener ay naka-12 3s lang ang Heat kumpara sa 22 ng Boston.

“I did not want to get annihilated in that department like we did the game before,” dagdag ni coach Spo.

Binasag ng 23/43 shooting ng Miami ang dati nilang playoff record na 20 3s kontra Bucks noong 2021 first round.

Matapos ibaba ng Celtics ang 11-point deficit sa 102-96, nagbaon ng pamatay-sunog na tres si Martin 3 minutes pa.

Walang nagawa ang 33 points ni Jaylen Brown at 28 ni Jayson Tatum sa C’s.

Lipat ang series sa Miami para sa susunod na dalawang laro, Game 3 sa Linggo (araw sa Manila). (Vladi Eduarte)