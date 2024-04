SA kabila ng kanyang kahirapan, hinangaan ang isang jeepney driver sa Tarlac na nagbibigay ng libreng inumin sa kanyang mga pasahero dahil sa matinding init ng panahon.

Ayon sa uploader na si Micaella Nelmida, sumakay siya sa nasabing jeep at natuwa siya sa libreng inumin ng driver.

“I found it as a kind gesture po and sobrang rare po sakin na makakita ng mga jeep na may ganun,” ani Micaella.

Makikita sa litratong ibinahagi niya na may water jug at libreng plastic cup sa loob ng jeepney para sa mga pasahero.

Say ng ilang netizen, sana raw ay dumami pa ang mga katulad ng naturang jeepney driver. (Issa Santiago)