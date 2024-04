Sharon Cuneta tambak ang proyekto

Iba pa rin talaga ang Megastar na si Sharon Cuneta!

Aba, ang dami palang proyektong gagawin ni Shawie.

Sabi ng isang malapit sa Megastar na nakatsikahan namin, inaayos na raw ‘yung big concert ni Shawie. Siyempre, may concert tour siya abroad, ha!

Teka! Matutuloy na kaya this year ‘yung big movie na gagawin niya kung saan makakasama niya for the first time ang isa pang big star?

Naku, sana nga matuloy na ang pelikulang iyon.

Nakatsikahan din namin ang big star na makakasama ni Shawie sa proyektong iyon at kahit siya ay excited na makatrababo for the first time ang Megastar, ha!

O, malinaw ha — first time makakasama ni Shawie sa pelikula ang big star na iyon at baka isipin ng iba ay si Gabby Concepcion ang tinutukoy namin.

Eh mismong ang kampo na nga ni Shawie ang nag-deny tungkol sa tsikang may gagawing pelikula ang ex-couple.

Na mali nga raw ang lumabas na tsika, ha!

Anyway, may fans, supporters din si Shawie ang nagsasabing sana ay gumawa rin uli sila ng pelikula ni Judy Ann Santos.

Tsika nga ng fans nila, nakaka-feel good daw kasi kapag nagkakasama ang dalawa.

Lately nga ay ilang beses din kasing nagkasama sina Shawie, Juday.

Para ngang magkapatid talaga ang turingan nina Sharon, Juday.

At maganda nga kung magkakaroon uli sila ng pelikula.

‘Yun na!