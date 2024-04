Rep. Lani Revilla nag-proxy sa asawang si Sen. Bong Revilla

KINATAWAN muna ni Cavite 2nd District Rep. Lani Mercado-Revilla ang asawang si Sen. Ramon ‘Bong’ Revilla sa pagbibigay ng tulong-pinansyal sa 2,500 mahihirap sa Narra, Palawan.

Sa isang liham, nanawagan ng tulong sa senador ang local government ng Narra para sa maralita nitong mamamayan pero hindi ito matutugunan ni Revilla dahil nagpapagaling pa ito mula sa operasyon sa sinapit na achilles tendon rupture matapos maaksidente sa shooting ng kanyang bagong pelikulang Alyas Pogi 4.

Dahil dito ay ang kanyang asawang si Rep. Lani Mercado-Revilla ang nag-proxy at namahagi ng kabuuang P5 milyon na tulong-pinansyal para sa mga residente ng Narra.

Kasabay ng tulong pinansyal, magbabahagi rin si Mercado-Revilla ng mga impormasyon sa mga batas na inakda ni Sen. Revilla ngayong taon kabilang dito ang RA 11894 o ‘No Permit, No Exam Prohibition Act’ na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na kumuha ng pagsusulit kahit may balanse sa kanilang tuition fee.

Ang batas ay magbubukas ng pagkakataon sa parehong mga magulang at mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng sapat na oras upang magbayad para sa kanilang matrikula. Makakatulong ang batas para maiwasan ang drop out sa school year 2023-2024 na umabot sa mahigit 35 % , ayon sa pag-aaral na ginawa ng CHED.

Isa pang Revilla law o RA 11982 o ang pinalawak na Senior Citizens Act Granting Benefits to Filipino Octogenarians and Nonagenarians ay magbibigay naman ng karagdagang cash benefit para sa mga senior citizen na may edad 80, 85, 90, 95 at 100.

Ang financial assistance program ay una sa serye na ginawa ng opisina ni Senator Revilla sa Palawan.(Betchai Julian)