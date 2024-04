Polite Bell markado

SASABAK ang kabayong si Polite Bell sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Mula sa Bell Racing Stable na pag-aari ni Elmer De Leon, makakatagisan ng bilis ni Polite Bell ang anim pang tigasing batang kabayo sa distansiyang 1,200 metro.

Nakalaan ang P22,000 added prize, ang ibang kalahok ay sina Lateral Gaze, Marengo, Ann Louise, Wuteri Kanyon, Masayang Tunay at Breakthrough sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Posibleng magbigay ng magandang laban kay Polite Bell na rerendahan ni jockey CA Reyes sina Ann Louise at Wuteri Kanyon.

Pakakawalan ang nasabing karera sa unang race, simula rin ng winner take all (WTA) kaya tiyak na pag-aaralang mabuti ng mga karerista ang kanilang tatayaan upang makaissang puntos agad.

Hahamigin din ng breeder ng mananalong kabayo ang P4,500, habang P1,000 at P500 ang second at third placer, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, pitong races ang ilalarga ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes kaya paniguradong masaya ang paglilibang ng mga karerista. (Elech Dawa)