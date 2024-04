KUMIKILOS na ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) para tuntunin ang utak sa kumalat na fake video ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kaugnay sa tensyon sa West Philippine Sea (WPS).

Ini-upload ito sa YouTube ng ‘Dapat Balita’ kung saan maririnig ang ka-boses ng Pangulo habang nagsasalita at nag-uutos sa Armed Forces of the Philippines (AFP) na kumilos laban sa China.

Ayon kay PNP-ACG Director, PBGen. Sidney Hernia, hiniling na nila sa pamunuan ng Youtube na i-preserve ang datos ng channel ng ‘Dapat Balita’ habang naka-down na rin ang facebook page nito

Nagpapatuloy din ang cyber-patrolling operation ng PNP-ACG para alamin kung sinu-sino pa ang mga nagpapakalat ng nasabing video na posibleng konektado sa gumawa nito.

Babala ni Hernia, mahaharap sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 6 ng Republic Act 10175 dahil sa hindi awtorisadong pagpapakalat ng malisyoso at mapanirang video laban sa Pangulo

Nanawagan din si Hernia sa publiko na maging mapanuri at ugaliing suriing maigi ang source ng mga ise-share nila sa social media upang hindi mabiktima ng disinformation o ‘fake news.’ (Edwin Balasa)