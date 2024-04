Pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ng isang taon ang kontrata ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na ang status ay job order (JO) at contract of service (COS) kung saan tinalakay sa ipinatawag na pulong sa Malacañang ang mga paraan upang mapahusay ang kondis¬yon ng mga ito.

Naging tampok sa pulong ang pagtalakay sa updated rules and regulations para sa mga COS at JO na mga manggagawa sa gobyerno, at mula sa deadline na December 31, 2024 ay ginawang December 31, 2025.

Kabilang sa mga ikinunsidera ng Pangulo at mga miyembro ng gabinete ay gawing contractual ang posisyon ng mga COS at JO upang magkaroon ng benepisyo ang mga ito sa gobyerno at mapunan ang manpower sa pamamagitan ng pagbuo ng dagdag na mga kailangang posisyon at posibilidad na ma-qualify ang mga ito para sa permanenteng posisyon sa gobyerno.

“Pag-aralan natin, just look at the numbers, the data on average, government agencies. How many of their employees are con-tractual?” anang Pangulo.

Kabilang sa pinag-usapan sa pulong sa Palasyo ang inisyatibang pagtatakda ng limitasyon sa bilang ng mga kukuning COS at JO workers kada ahensiya.

Batay sa ipinresentang datos ng Department of Budget and Management, mayroong kabuuang bilang na 832,812 na CVOS at JO workers sa gobyerno nitong June 30, 2023 kung saan ang local government units ang nakapagtala ng pinakamaraming JO at COS na 580,323.

Kabilang sa mga dumalo sa ipinatawag na pulong ng Pangulo ay sina Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., Civil Service Commission Chairperson Karlo Alexei Nograles at Commission on Audit Chairperson Gamaliel Cordoba. (Aileen Taliping)