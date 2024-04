Oliver ayaw sa PBB

After lumabas sa ‘It’s Showtime’ bilang isa sa mga searchee sa ‘EXpecially For You’ ay pinag-usapan at dumami agad ang followers sa social media ni Atty. Oliver Moeller.

Dahil nga naging talk of the town at instant crush ng bayan ay dumami rin ang nagbukas na opportunities sa Cebuano heartthrob . Dahil dito, nag-decide siyang pumirma bilang artist ng Cornerstone entertainment.

Kuwento ni Oliver, ten years ago nang lapitan siya ng Cornerstone pero that time raw ay hindi pa siya handang pumasok sa showbiz dahil nag-aaral pa siya noon. Ngayong nagbukas ang pinto ng showbiz sa kanya ay ito ang napili niyang mag-manage sa kanya dahil tiyak makakatulong sa kanyang career.

“I really trust the team at Cornerstone to guide me towards wherever I’m going in the industry,” paliwanag ng Cebuano hunk.

Sey pa ni Oliver, mas gusto raw niyang mag-focus sa content creation kaysa sa acting. Pero hindi raw niya sinasarado ang kanyang pinto pagdating sa pag-arte at game rin daw siya sa hosting.

“Maybe acting is in my future,” lahad niya.

Marami ring netizen ang nagwi-wish na sana ay maging housemate siya sa upcoming new season ng ‘Pinoy Big Brother Gen 11’ pero ayon sa kanya hindi niya raw ito kino-consider sa ngayon.

‘Yun na!