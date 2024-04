Moira, Ice inaabangan ang sanib-puwersa

May dapat abangan ang mga faney kina Ice Seguerra, Moira dela Torre.

Kasama nga si Moira sa bagong album ni Ice, na ire-release sa Setyembre 2024.

“It’s all original 12 song album. Nagawa na ang isang kanta, kakatapos lang. May collab with Moira,” sabi ni Ice.

At malamang, may birthday concert din siya sa September, kasabay ng pag-release ng album.

Pero bago `yon, may concert muna si Ice sa May 10, 11 sa Music Museum, ang ‘Ice Seguerra, Videoke Hits’ na sa title pa lang, alam mo na agad na mga sikat na kanta sa videoke ang babanatan niya.

At kasama nga roon ang apat na kanta na madalas pagpiyestahan sa videoke, ang ‘Torete’, ‘Build Me Up, Buttercup’, ‘You’re Still The One’, ‘I Love You Goodbye’.

Oh, bongga, di ba?

Pero sa misis ni Ice na si Liza Dino, may isang kanta ang mahusay na singer na kapag inaawit nito ay kinikilig pa rin talaga siya.

“Araw Gabi talaga. Sobrang nakakakilig. Kasi si Ice, kapag kinanta niya `yon, sobrang landi. Tapos meron talaga siyang part na kapag kinanta niya, ‘yung ‘nalalasing sa tuwa’ alam mong may iniisip siya sa loob, na it’s a private thing,” kuwento ni Liza.

Anyway, nakakaloka nga si Ice, dahil 50 na kanta ang pinaghahandaan niya, na sabi nga niya, confident siyang memorize naman talaga niya ngayon pa lang. Ito nga `yung mga kanta na kahit nakapikit ay kering-keri niyang awitin.

Kaya sa mga nagtatanong kung sino-sino ang mga special guest ni Ice sa ‘Videoke Hits?’

“Si Ice may special guest? Wala! Ayaw nga niyang pakantahin ang mga guest niya. Hahahaha!

“Ice really loves to sing. Gustong-gusto niyang pini-please ang audience niya. Pag gustong-gusto niya ang audience niya, naa-appreciate siya, tuwang-tuwa siya, kaya umaabot ng tatlong oras ang concert niya, kahit dapat dalawang oras lang,” sabi pa ni Liza.

Bongga talaga!