Naghain ng resolusyon ang Makabayan bloc upang paimbestigahan sa Kamara de Representantes ang pagdadala umano ng Estados Unidos ng missile system sa Northern Luzon.

Sa House Resolution 1688, sinabi nina ACT Teachers Rep. France Castro, Gabriela Rep. Arlene Brosas, at Kabataan Rep. Raoul Manuel na ipinasok ng US Army ang missile system at mga Tomahawk Land Attack Missiles (TLAM) para sa Exercise Salaknib 24 at Balikatan joint military exercise.

Ayon sa mga kongresista, ang ginawang ito ng US ay naglalagay sa panganib sa buhay ng mga Pi¬lipino at nagpapa-init sa ten-syon sa West Philippine Sea (WPS).

“The presence of foreign military forces and the deployment of missiles capable of targeting mainland China from the Philippine territory signifies a dangerous escalation of tensions in the region and contradicts the constitutional mandate to renounce war as an instrument of national policy,” sabi ng mga kongresista sa resolusyon.

Iginiit ng mga mambabatas ang pangangailangan na maging hayag ang mga EDCA sites at ang mga gamit na ipinapasok dito ng Estados Unidos upang masiguro na hindi nalalabag ang Konstitusyon. (Billy Begas)