Mga pangyayari kina Andrea, Xyriel, Andrea mapapanood sa ‘webisodes’

Ang fans ng nagtapos na ABS-CBN Studios serye na ‘Senior High’ ay nagtatanong hanggang ngayon kung ano nga ba ang nangyari sa mga bida pagkatapos ng kanilang graduation?

May sequel na kasi ito, ang ‘High Street’, pero bago ito mapanood ay alamin muna kung kumusta na ang kalagayan ng mga karakter sa ‘Life After Senior High’ webisodes.

Mapapanood ito exclusively sa Facebook page ng Dreamscape Entertainment at sa YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment.

Tampok nga sa five-part webisode ang life updates ng mga karakter nina Andrea Brillantes, Juan Karlos, Elijah Canlas, Xyriel Manabat, Zaijian Jaranilla, Miggy Jimenez, Gela Atayde, at Tommy Alejandrino.

Available nang mapanood ang first webisode nina Roxy (Xyriel) at Archie (Elijah) kung saan ipinasilip kung paano nangako ang huli na paninindigan niya ang baby nila. Sa huli, nanganak na si Roxy pero tila hindi natupad ni Archie ang kanyang pangako dahil makikita siyang nakakulong sa ibang bansa.

Samantala, ini-release ng ABS-CBN ang official teaser ng ‘High Street’ tampok ang komplikadong buhay ng mga karakter. Sa pagsabak nila sa kolehiyo at sa totoong buhay bilang mga adult, iba’t ibang problema ang kakaharapin nila na tila may koneksyon pa rin sa mga nangyari noong nasa high school pa sila.

Mapapanood ang mga bagong webisode ng ‘Life After Senior High’ araw-araw hanggang Abril 26 (Biyernes) ng 6:00pm sa Dreamscape Entertainment Facebook page at ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

Bongga! (Jun Lalin)