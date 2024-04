Marie Judiel Nitura, Letran babangon sa huling dapa

Mga laro Biyernes: (FilOil EcoOil)

10:00am – Letran vs Mapua

2:00pm – Perpetual vs SSC-R

PAKAY ni Marie Judiel Nitura at ng Letran Lady Knights na masilo ang panalo kontra Mapua upang mapalakas ang kapit sa No. 3 sa team standings ng NCAA Season 99 women’s volleyball elimination na lalaruin sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City, Biyernes.

Magsisimula ang paluan ng bola sa alas-10 ng umaga, sunod ang girian sa pagitan ng Perpetual Help at San Sebastian College-Recoletos (SSC-R) sa alas-2 ng hapon.

Tangan ang 4-1 karta, nakapuwesto ang Lady Knights sa third spot habang nasa likuran nila ang Perpetual Help Lady Altas at makakalaban na Lady Cardinals na parehong may 3-2 record.

Galing sa talo ang Intramuros-based squad Letran sa nakaraang laban kontra defending champions College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers kaya nais nilang makabawi upang manatiling malakas ang misyon nilang makasungkit ng korona ngayong season.

Maliban kay Nitura, huhugot din ng puwersa ang Letran kina Gia Marcel Maquilang, Nizelle Aeriyen Martin at Royce Dela Cruz.

Sina Freigh Anne Garcia at Roxie Dela Cruz naman ang kakapitan ng Lady Cardinals sa opensa upang maging matatag ang kinalalagyan nitong puwesto.

Isa si Dela Cruz sa mga bala ng Mapua nang kalusin nila ang Jose Rizal University (JRU) Lady Bombers, 25-20, 25-19, 25-19, nitong Martes.

Kasalukuyang nasa tuktok ang Taft-based squad CSB na may malinis na anim na panalo habang No. 2 ang Lyceum of the Philippines Universitu (LPU) Lady Pirates kapit ang 5-0 card. (Elech Dawa)