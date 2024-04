WAGI ang tinaguriang ‘Lumpia Queen’ na si Abi Marquez bilang People’s Voice sa Webby Award noong Abril 24, 2024

Tinanghal na People’s Voice winner sa General Social: Food & Drink Category ng 28th Webby Awards si Abi Marquez kung saan kasama niyang nominado ang Hollywood actress na si Jennifer Garner.

Si Abi ay isa sa mga nangungunang food creator sa Pilipinas at mayroon na itong mahigit sa 3.3 milyong follower sa TikTok.

Samantala, sinabi ni Abi na proud siyang itanghal ang pagkaing Pilipino sa kanyang social media account nang magsimula siyang gumawa ng content halos dalawang taon na ang nakakalipas.

“And recently, I’m so happy to discover that these TikTok alone have reached one billion views worldwide,” ani Abi, sa ulat ng GMA News Online.

“A huge milestone for me and my country,” dagdag niya.

Itinatag ang taunang Webby Awards ng International Academy of Digital Arts and Sciences kung saan kinikilala nito ang mga magaling at makabagong paraan sa paggamit ng Internet.