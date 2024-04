Pasok na bilang endorser ng mga produkto ng Republic Gas Corporation (REGASCO) na pinamumunuan ni dating LPGMA Par-ty-list Congressman Arnel Ty halos lahat ng personalidad na may major role sa teleserye na “Ang Probinsyano” at “Batang Quiapo” kung saan, pinakahuling lumagda sa kontrata ay si Senador Lito Lapid.

Si Lapid na gumanap bilang “Pinuno” sa “Ang Probinsyano” at “Supremo” sa “Batang Quiapo” at si Ty ay lumagda sa kasunduan ng pag-promote ng REGASCO products sa isang simpleng seremonya na ginanap sa Sta. Mesa, Maynila.

Sa susunod na buwan, inaasahang makikita na ang mga billboard at iba pang outdoor advertising platform na nagtatampok kina Lapid at Coco Martin, na nauna nang naging endorser ng mga naturang produkto at maging sa iba pang cast ng dalawang top-rating teleserye.

Sa panig ni Ty, sinabi niyang nagpasya siyang hikayatin si Lapid na maging bahagi ng REGASCO products endorsers dahil sa taglay nitong karisma sa masa.

Suportado rin aniya ni Lapid ang probisyon ng RA 11592 na kilala bilang LPG Law na naglalayong palitan ng mga markado ang mga generic at dispalinghadong cylinders at mga tangke upang matiyak ang kaligtasan ng mga gumagamit nito lalo na ngayong panahon ng matinding sikat ng araw.

“Naniniwala ako na malaki ang maititulong ni Sen. Lapid para mas maipatupad pa ang mga mahahalagang nilalaman ng RA 11592 para sa mas ligtas na pagkukusina ng ating mga kababayan,” pahayag ni Ty matapos ang seremonya.