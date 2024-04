Julia dadalo sa Indonesia premiere ng bagong serye

Ang bongga ng career ni Julia Barretto ngayong taon.

Isang araw matapos ang announcement ng ‘Un/happy For You’ na comeback movie nila ng kanyang dating love team partner at boyfriend na si Joshua Garcia ay lumipad siya ngayon papuntang Jakarta, Indonesia.

Gaganapin kasi sa Jakarta ang premiere ng bago niyang Viu original series na ‘Secret Ingredient’.

“I’m so grateful and I’m so excited. It’s my first time in Jakarta. We’re finally streaming starting April 30th on Viu Philippines and Viu Indonesia,” sey ni Julia sa panayam sa kanya ni Karen De Guzman sa ABS-CBN News.

Sa nasabing series ay nakasama niya ang mga international celebrities na sina Lee Sang-heon na isang South Korean actor na sumikat sa US romantic comedy series na ‘XO, Kitty’ at Indonesian actor Nicholas Saputra.

Bonggels nga ng Viu series ni Julia dahil iba’t ibang kultura at mga pagkain mula sa Pilipinas Indonesia, at South Korea ang mapapanood . Dahil dito, excited siyang mapanood ito ng Asian viewers.

“Matagal na namin na hinihintay na mapanood na siya ng mga viewer ng Viu. It’s a lot of food from Korea, Indonesia and the Philippines so sana maraming matakam while watching the series,” sey niya.

Sumunod kaya ang kanyang boyfriend na si Gerald Anderson sa Jakarta? (Byx Almacen)