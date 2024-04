Hello sa PVL! Roma Mae Doromal babu sa Blue Eagles

WALANG anumang pagsisisi si Ateneo De Manila University (ADMU) Blue Eagles ace libero at team captain Roma Mae Doromal sa pananatili sa huling taon sa koponan para gampanan ang tungkuling gabayan ang mga batang kakampi bago tuluyang tumalon sa professional league.

Tinapos ng Bachelor of Arts in Advertising Communication and Public Relations ang kanyang huling taon na mayroong panalo sa pagkamada ng siyam na excellent digs at anim na excellent receptions tungo sa 5-9 kartada para sa Ateneo na tumapos sa ikalimang puwesto ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament kontra Adamson University (AdU) Lady Falcons kamakalawa.

“Sobrang proud ako kasi nakita iyung progress ng teammates ko na buo kami. From pre-season, to first and second round at maraming improvement na nakita kung gaano sila kagaling, thankfiul na nag-stay ako at natulungan sila this season,” eksplika ni Doromal na inaming maghahanda na sa kanyang pagpasok sa professional league.

“Nakita iyung purpose ko na mag-stay, naroon ako sa kanila all the way at na-help ko sila na mag-grow sa bagong system,” dagdag ng 5-foot-4 floor defender na ika-apat sa digging department sa 3.68 per set at ika-anim sa receptions sa 42.04 percent efficiency rate.

Pumasok ang nakababatang Doromal, kapatid ni dating National University (NU) Lady Bulldogs at Galeries Tower Highrisers spiker Roma Joy, noong Season 82 sa ilalim ng noo’y head coach na si Oliver Almadro, matapos na tumalon mula sa NU Nazareth School kasama si outside hitter Faith Nisperos.

Naging impresibo ang rookie debut nito kasunod ng anim na excellent receptions bilang libero, subalit bahagyang natigil ito dulot ng COVID-19 Pandemic, hanggang sa tulungan ang koponan na makabalik sa podium finish sa 84th season nang magtapos sa third-place nang talunin ang Eya Laure-led na University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa 3-0 sa stepladder semifinals, bago yumuko sa karibal na De La Salle Lady Spikers sa 0-3.

Bukod kay Doromal, tila pinag-iisipan na rin kung mananatili pa si spiker Lyann De Guzman sa 87th season kung lalaro pa rin sa kampo ni coach Sergio Veloso, kung saan mayroon pang nalalabing dalawang playing years ang produkto ng Far Eastern University-Diliman high school.

Inaasahan namang mananatili pa sa Ateneo sina spikers Geezel Tsunashima, Sobe Buena, Yvana Sulit, AC Miner, Taks Fujimoto, libero Sarah Hugo, J.Lo Delos Santos at KC Cortez. (Gerard Arce)