GM-elect Daniel Quizon binuhat Dasma Spartans

NAGSANIB-PUWERSA sina Grandmaster-elect Daniel Quizon at Alexis Emil Maribao para ihatid ang Dasma Cavite Spartans sa 12.5-8.5 na panalo laban sa Toledo-Xignex Trojans sa PCAP chess tournament na nilaro nitong Miyerkoles ng gabi.

Kinaldag ni Quizon, reigning National Open champion, si Allan Pason sa blitz at si International Master Joel Pimentel sa rapid, habang angat si Maribao kay Bonn Rainauld Tibod sa kanilang blitz showdown at Pason sa rapid encounter para umakyat ang Spartans sa solong pangalawang puwesto na may 14-2 win-loss record sa Northern Division.

“I am happy with my performance tonight,” sabi ni Quizon, na kailangang itaas ang kanyang 2460 ELO Standard rating sa 2500 para makumpleto ang kanyang GM title status.

Naghatid din para sa Cavite ng importanteng panalo sina International Master Michael Concio, Jr., Kevin Arquero, Grandmaster Rogelio ‘Joey’ Antonio, Jr., Woman International Master Kylen Joy Mordido at FIDE Master Roel Abelgas.

Panalo si Concio kay Yap sa blitz, tinalo ni Arquero si Chin Lim sa blitz, tabla si Antonio sa blitz at panalo naman sa rapid kontra kay International Master Rico Mascarinas, hinati ni Mordido ang mga puntos kay Woman FIDE Master Cherry Ann Mejia sa blitz, at si Abelgas ay tabla kay Tibod sa rapid.

Tinalo ng Dasma Cavite Spartans ang Toledo-Xignex Trojans sa blitz portion, 4.5-2.5, gayundin sa rapid format, 8-6. (Elech Dawa)