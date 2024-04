Franky Johnson, Zamboanga pinagulong Pola Pilipinas RPG

NAGPAKAWALA ng mainit na mga tirada si Filpino-American Franky Johnson upang pangunahan ang atake ng Zamboanga Valientes sa paggiba sa kapwa Pinoy squad na Pola Pilipinas RPG sa iskor na 98-88 tungo sa ikalawang panalo sa opening leg ng The Asian Tournament, Miyerkoles, sa Guangdong, China.

Tumirada ang dating Meralco Bolts guard ng 22 puntos mula sa 8-of-15 field goal, kabilang ang limang three-point shots sa mahigit 23 minutong aksiyon mula sa bench upang isalba ang koponan sa panibagong panalo papunta sa inaasam na huling yugto ng laban.

Matatandaang natanggal ang 6-foot-2 guard sa line-up ng Meralco sa pagmamando ni coach Nenad Vucinic noong isang taon bago magsimula ang kumperensiya ng PBA, dahilan upang mahirapan ang Fairfield, California native na makakuha ng bagong koponan sa oldest professional league.

Napiling 17th pick ng Rain or Shine Elasto Painters sa 2021 PBA Draft matapos magningning sa PBA D-League para sa AMA Titans noong 2019 si Johnson, habang naging parte rin ng 3×3 sa ilalim ng Chooks-to-Go at maging MVP sa parehong taon.

“I think tonight was a really hard-fought win, obviously this is another Filipino team so they are going to come out here and give us their best. Tonight, we really played for pride. I’m glad that we are the Filipino team that came out on top,” pahayag ni Johnson.

“It was a learning experience for the whole team to continue to move forward. We will just go out here and continue executing, keep working on our stuff because now, since these are consolation games, we will prepare for the next (leg) and the next (leg) after that.”

Bukod sa Fil-Am scorer ay bumalikat rin ang mga import na kinabibilangan ni dating University Athletics Association of the Philippines (UAAP) MVP mula University of the Philippines (UP) Fighting Maroons center Malick Diouf ng mahalimaw na double-double sa 16 pointts at 20 rebounds, gayundin si Nick Evans na may all-around game na 15 points, walong boards, walong assists at tatlong blocks.

Ang mga homegrown standout na sina dating PBA player Mike Tolomia at dating San Beda forward Peter Alfaro ay nag-ambag ng tig-11 points para sa pangkalahatang lumista ng doble pigura para sa dikdikang laban.

Tangan ang mala-milyang kalamangan sa 80-48 sa pagpasok ng fourth canto, tila naging kampante ang Valientes sa takbo ng laro nang magsimulang magbaga ang mga tirada ng Pola Pilipinas sa pagpapakawala ng 32-10 run upang tapyasin ang kalamangan sa 10 puntos lamang sa 90-80 sa nalalabing dalawang minuto.

Gayunman, isinalba nina Diouf at Evans ang kampanya ng Valientes sa pagsalpak ng dalawang free throws at isang tres upang palobohin muli ang bentahe sa 15 sa 95-80 sa nalalabing 44.9 segundo.

Muling nagtangkang ibaba ng Pola Pilipinas ang kalamangan ng Valientes sa walong puntos mula sa salpak ni Joseph Marquez sa nalalabing 12.8, subalit hindi na sapat ang oras upang tuluyang mahabol ang katunggali.

Nagawang itumba ng Valientes ang Chinese team na Ningbo Bulls bago ito yumuko sa Taipei Mustangs na nilalaruan ni Alex Cabagnot at ang Vantablack Dragons. Makikipag-agawan naman sa posisyon ang Zamboanga laban sa East Asia Pirates sa parehong venue. (Gerard Arce)