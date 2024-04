Posibleng managot ang mga aktibong opisyal at tauhan ng Philippine National Police (PNP) na nakipagtulungan sa International Criminal Court (ICC) kaugnay sa iniimbestigahang war on drugs sa ilalim ng Duterte administration.

Ito ang inihayag sa press briefing sa Malacañang ni Department of Justice Assistant Secretary Jose Dominic Clavano IV kasunod ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na 50 mga dati at kasalukuyang opisyal ng PNP ang nakausap na umano ng ICC kaugnay sa reklamong crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Ayon kay Clavano, ipinagbabawal ng Palasyo sa lahat ng mga nasa gobyerno na makipag-usap o makipagtulungan sa ICC kaya kapag mayroong sumuway nito ay mananagot at mahaharap sa asunto.

“As mentioned by the solicitor general, this is a government policy so when a government officer or official is coordinating with the ICC against the order and the policy of the government, there may be accountability involved. So, if there’s any law enforce-ment or government official that goes against the policies and orders of the authorities in position, then obviously, there will be some sort of conflict of interest, there will be accountabilities and definitely liabilities that go with it,” diin ni Clavano.

Malinaw aniya ang paninidigan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na hindi kinikilala ng gobyerno ang ICC dahil umiiral ang proseso ng batas at hustisya sa bansa. (Aileen Taliping)