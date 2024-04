David Murrell opisyal na tagay sa Ginebra Gin Kings

OPISYAL nang nasungkit ng Barangay Ginebra si David Murrell mula sa Magnolia para punan ang forward rotation ng Gin Kings dahil sa mga injury kina Jamie Malonzo, Aljon Mariano at Jeremiah Gray.

Posibleng sumalang na agad si Murrell sa out of town game ng Gin Kings sa darating na Sabado kontra FiberXers sa Cagayan de Oro City.

Nagsimula si Murrell sa PBA nang ma-draft ng NLEX Road Warriors noong 202 galing University of the Philippines, na-ttrade siya papuntang FiberXers, pagkatapos ay nalipat sa Magnolia Hotshots kung saan

pahirapan siya sa minuto at kasalukuyan napunta sa restricted free agency noong huling linggo bago nakuha ng Ginebra.

Dahil sa pagpasok ni Murrell sa roster, inilagay si Jared Dillinger bilang ‘unrestricted free agent with the right to receive salary’. (Armando Dumlao)