Dapat walang delay, walang pili, at walang halong pulitika ang tulong ng gobyerno sa tao!

Sa nakaraang pagdinig ng Senado noong April 23, binigyang-diin ko ang kahalagahan ng agarang pagtulong sa ating mga kababayang nasa krisis. Bilang tugon, naghain ako ng Senate Bill No. 2638 upang i-institutionalize ang Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) na programa upang agad na makapagbigay ng suporta sa mga Pilipinong biglaang nahaharap sa matinding kahirapan at mga sakuna. Layunin ng aking panukala na tiyakin na walang delay, walang pili, at walang halong pulitika ang tulong ng gobyerno sa tao.

Unang-una, hindi katanggap-tanggap ang delay na matagal na pinag-aantay ang mga kuwalipikado naman na makatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Kaya ko kinastigo ang DSWD noong hearing dahil sa mga balitang marami pa ring mga humarap sa krisis noong nakaraang taon ang hindi pa natutugunan. Bakit kailangang magmakaawa ng mga benepisyaryo na makatanggap ng tulong? Mandato naman ng DSWD na tulungan po ang mga nangangailangan. Kaya nga po natin tinawag na ‘Assistance to Individuals in Crisis Situations’ ang programang iyan!

Pangalawa, mandato ng gobyerno—lalo na ng DSWD—na tumulong nang walang pili. Naaawa ako sa mahihirap. Mahirap na nga, papahirapan pa. Dapat ‘yung tunay na mahihirap ‘yung makabenepisyo sa mga programang para sa kanila. Tulad ng Malasakit Center, walang pili ‘yan; basta Pilipino ka, qualified ka. Pera naman po ng taumbayan ‘yan. Dapat sila ang makinabang.

Pangatlo, huwag dapat bahiran ng pulitika ang tulong sa tao. Marami pong gustong tumulong sa mahihirap, bigyan natin ang bawat isa ng oportunidad na tumulong sa sarili nilang kapasidad. Sa katunayan, patuloy akong nagbibigay ng personal na tulong sa mga mahihirap, kabilang na ang mga grocery packs, pagkain, vitamins, at mga face mask na nagmula sa aking sariling bulsa at inisyatiba. Hiwalay ‘yan sa tulong na nagmumula sa gobyerno. Sariling kusa ko ito, ‘ika nga. Kaya huwag naman po sanang ipagkait kung meron po akong gustong dalhin na tulong sa mga nangangailangan dahil lang sa politika.

Sa mga kapwa ko lingkod bayan, sikapin nating tugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipinong may hinaharap na krisis. Kaya bilang inyong Mr. Malasakit, bahagi ng aking misyon ang patuloy na ilapit ang tulong ng gobyerno sa ating mga kababayan sa abot ng ating makakaya.

Noong April 18, bumisita ako sa Manaoag, Pangasinan para sa kanilang kapistahan. Nagpapasalamat ako sa pagdeklara sa akin na isang adopted son ng Manaoag. Ininspeksyon ko rin ang Super Health Center doon at nagbigay ng tulong sa 500 displaced workers at 400 barangay workers sa bayan. Pagkatapos ay dumalo ako sa Liga ng mga Barangay – Camarines Sur Provincial Chapter Seminar sa Clark, Pampanga.

Noong April 19, bumisita ako sa Philippine Children’s Medical Center upang gunitain ang World Liver Day. Nasaksihan ko rin ang ceremonial blessing ng bagong MRI at CT Scans ng PCMC kasama si Senator Pia Cayetano. Isa tayo sa nagsulong na mapondohan ito bilang vice chairperson ng Senate Finance Committee sa pamumuno rin ni Senator Sonny Angara. Matapos ito, dumalo ako sa 42nd Anniversary at National Council Meeting ng PDP sa Cebu City.

Noong April 20, inimbitahan ako bilang guest speaker sa orientation course ng mga newly elected barangay officials ng Governor Generoso, Davao Oriental. Dinaluhan ko rin ang Regional Conference ng Philippine Society of Private Midwife Clinic Owners at Integrated Midwives Association of the Philippines na ginanap sa Davao City. Sa araw ring iyon, naimbitahan din ako sa Samahang Mag-aaral ng Pulitika Timon Festival 2024 sa University of Mindanao.

Noong April 23, sumama tayo sa ginanap na Commission on Higher Education (CHED) 2nd Annual National Tertiary Sports Leaders Congress sa Quezon City sa paanyaya ni CHED Chairperson Prospero de Vera. Dito natin inilahad ang mga plano’t programa pagdating sa sports na makakabenepisyo ang mga kabataang nais maging atleta.

Noong April 24, nagtungo tayo sa Quezon, Palawan para sa groundbreaking ng Super Health Center doon. Nagtungo rin tayo sa Puerto Princesa City para mamahagi ng tulong sa 373 nasunugan, bukod sa ayuda mula sa National Housing Authority na ating isinulong para may pambili ng pako, yero, at iba pang materyales sa pagsasaayos ng tahanan ang mga nabiktima ng sakuna. Pagkatapos, dumalo rin tayo sa pagtitipon ng Philippine Councilors League-Surigao del Norte Chapter na ginanap sa Palawan para magpahayag ng suporta sa mga kapwa natin lingkod bayan.

Mula Palawan, lumipad tayo patungong Davao City para makiisa sa Annual General Assembly ng Philippine League of Government and Private Midwives, Inc. kung saan bilang Chair ng Senate Health Committee ay nagpasalamat tayo sa serbisyo ng bawat midwife sa ating bansa.

Patuloy naman ang aking Malasakit Team sa pagtulong sa mga mahihirap, kabilang na ang 190 na biktima ng sunog sa San Juan City; pito sa Calayan, Cagayan; 23 sa Baguio City; pito sa Parañaque City; 20 sa Malabon City; siyam sa Malolos City, Bulacan; 40 sa Toledo City, 207 sa Cebu City; at 64 sa Minglanilla, Cebu.

Tinulungan din namin ang 1,000 mahihirap ng Kidapawan City; 1,150 sa Alaminos City, Pangasinan; 333 sa Enrile, Cagayan; 100 sa Kalawit, Zamboanga del Norte; 200 sa Jiabong, Samar; 71 sa Allen, Northern Samar; at 235 sa Marinduque.

Nagbigay rin kami ng dagdag na suporta sa tatlong biktima ng sunog sa Sen. Ninoy Aquino, at anim sa Bagumbayan sa Sultan Kudarat. Sa Cebu province, tumulong tayo sa 434 na nasunugan noon sa Cebu City; 85 sa Mandaue City; 54 sa Talisay City, at 53 sa Cordova. Sa North Cotabato, tumulong tayo sa dalawang pamilyang nasunugan noon sa Arakan, 17 sa Makilala, at pito sa Libungan. Sa ating pakikipagtulungan, nakatanggap din sila ng pampaayos ng bahay mula sa NHA.

Nagbigay rin tayo ng dagdag na tulong sa 100 na displaced workers sa Pulupandan, Negros Occidental, na nakatanggap din ng pansamantalang trabaho mula sa DOLE. Sinuportahan naman natin ang 24 na TESDA scholars sa Malabon City; 250 sa Tacloban City, at 275 sa Cagayan de Oro City. Nagbigay rin kami ng tulong sa 33 na mga bagong kasal kasama si Quezon City Councilor Mikey Belmonte.

Naisagawa na rin ang turnover ng Super Health Centers sa Banga, South Cotabato at Labason, Zamboanga del Norte; pati groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa Sirawai, Zamboanga del Norte upang mailapit ang serbisyo medikal sa mga komunidad.

Sikapin nating ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa tao nang walang delay, walang pili, walang kapalit, at walang halong pulitika! Bilang inyong Mr. Malasakit, bisyo ko na ang magserbisyo kaya patuloy akong magseserbisyo sa bawat Pilipino sa abot ng aking makakaya.