Daniel magbi-birthday sa animal shelter

Makabuluhan ang special birthday celebration ni Daniel Padilla ngayong Biyernes, April 26.

Kasama ang kanyang pamilya, mga kaibigan at solid fans, ise-celebrate ng aktor ang kanyang 29th birthday sa isang animal shelter sa Pampanga.

Doon nga magpapakain ng mga rescued dogs at cats ang aktor. Magdadala ito ng mga pagkain, gamot at iba pang gamit para sa mga aso at pusa na nasa shelter.

May mga veterinarian din silang kasama para personal na ma-check up ang mga fur babies na nakatira sa shelter.

Proud fur parent si Deej at may soft spot sa puso niya ang mga aso at pusa. Marami ring fans ang aktor na natuwa kaya nag- volunteer silang sumama sa kakaibang birthday party ng idolo kasama ang mga aso at pusa.

Madalas i-flex ng aktor ang aso niyang si Summer. Last week nga sa advance birthday celebration ng aktor sa Child Haus Manila ay nakatanggap ito ng bagong puppy bilang birthday gift na pinangalanang Sunny.

Samantala, tuwang-tuwa naman ang mga solid fan ni Deej dahil muli silang isinama ng idolo sa makabuluhang birthday celebration nito. Sila rin kasi ang kasama ng aktor sa pagpapasaya sa mga batang may karamdaman noong Sabado. Bongga.

Happy 29th birthday Daniel.

(Ogie N.Rodriguez)