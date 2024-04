CJ Perez, SMB puntirya 8-0

Mga laro Biyernes: (Araneta Coliseum)

4:30pm – Phoenix vs Meralco

7:30pm – Magnolia vs SMB

BASAGAN ng winning streak sa PBA Philippine Cup ang Magnolia at San Miguel Beer sa nightcap ng double-header sa Smart Araneta Coliseum ngayong Biyernes.

Matapos magbuno sa nakaraang Commissioner’s Cup finals na isinara ng Beermen sa anim na laro, umaariba muli ang dalawa sa All-Filipino.

Wala pang talo sa pitong laro ang SMB, huling nilango ang NorthPort 120-100 noong Linggo. Apat na sunod na panalo ang tinuhog ng Hotshots, tinagpasan ng five-game winning run ang Rain or Shine 108-102 sa Tiaong noong Sabado.

Nangunguna sa kampanya ng 5-2 Hotshots sina Mark Barroca at Ian Sangalang, nakumpleto na rin ang lineup sa balik ni Aris Dionisio. Nakakapag-deliver din sina Paul Lee, Calvin Abueva, Jio Jalalon, kahit sila Jed Mendoza at Joseph Eriobu.

Walang Jericho Cruz ang San Miguel, pero solido pa rin ang rotation ni coach Jorge Gallent kina CJ Perez, June Mar Fajardo, Marcio Lassiter, Don Trollano, Mo Tautuaa at Terrence Romeo.

“I have players also that can match that energy of Mark and Ian, so I’m not kind of worried about them. I’m just worried about the Magnolia team itself,” ani Gallent.

Hindi pa matibag ang defending champions, tinambakan ng 39 ang Batang Pier.

Parating ang Hotshots na mainit din at naghahabol sa top two na twice-to-beat sa quarters. Martes, Miyerkoles at Huwebes ay pinaghandaan na sila ng Beermen.

“We just have to treat Magnolia as a team who’s a threat to us,” dagdag ni coach Jorge. “Friday, I guess sino ‘yung streak na matatapos. It’s either us or their four-game winning streak.” (Vladi Eduarte)