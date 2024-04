BINI malungkot na nag-perform

Marami ang nakapansin na tila apektado ang BINI sa mga isyung ibinabato sa kanila.

Mainit pa ring pina-uusapan sa X at iba pang social media platforms ang issue sa pagitan ng mga fan ng BINI at BGYO. Pati na rin ang pangba-bash ng ilang fans ng tinaguriang Nation’s Girl Group.

Ilang araw nang trending ang dalawang P-pop groups at tila hindi matigil ang mga faney sa kanilang bangayan online.

Nitong Martes, kasabay ng isang event na magkasama ang BINI at BGYO, naglabas ang Star Magic ng kanilang official statement tungkol sa hindi matapos-tapos na issue sa kanilang talents.

Dumalo ang BINI at BGYO sa ‘Jumpstart Epic Reboot’ sa Marriott Hotel Grand Ballroom last Tuesday. Corporate event ito at exclusive lang sa mga empleyado ng Newport World Resorts. Dahil dito, matiyagang nag-abang na lang ang mga Blooms (tawag sa fans ng BINI) sa mga socmed posting ng mga dumalo sa event.

Kuwento nga ng ilang nakapanood ng performance ng nasabing P-pop girl group, kapansin-pansin daw ang tila kakaiba sa pinakitang sayaw at pagkanta ng BINI. Hindi raw ito ang BINI na kilala nila.

Napansin ng audience at mga netizen ang medyo hindi energetic na galawan ng walong girls on stage. Lalo na raw si Maloi na pati raw ang ngiti nito ay hindi natural. Halatang pilit lang.

Si Maloi ang isa sa mga miyembro ng BINI na bina-bash ng ibang fans nila dahil sa pagdalo nito sa birthday party ni Gelo ng BGYO kasama ang iba pang miyembro na sina Gwen, Stacey at Mikha. Halata raw sa mukha ng dalaga na affected siya sa mga pangyayari.

“Lucky, hindi kami sanay na makita kang ganito. Parang kulang talaga. But you did your best Maloi. We love you BINI.”

“Missing her gummy smile at its finest.”

“Gusto lang ni Maloi na mairaos ‘yung trabaho nila. Takot na sila sa blooms.”

“Para siyang maiiyak any moment. And i know Maloi, kahit panoorin ninyo mga video niya, one hundred percent, this is not her smile.”

“I can’t live a world na nonchalant na si Maloi, Sheena and Stacey. I miss their smiles. I miss how loud Mikha in X, i miss Gwen’s masaya na face, miss ko yung angas ni Colet, miss ko yung pagiging OA at walang pake sa idol image ni Jho at Aiah. Miss ko na yung dating BINI.”

“Malungkot ang mga mata nila habang nagpeperform, nakakaiyak.”

Pero marami pa rin ang pumuri sa BINI dahil nakuha pa rin daw ng mga ito na mag perform sa harap ng maraming tao kahit na may pinagdadaan silang problema sa mga fan nila.

“Nakaka-proud namang talaga ang girls kasi despite the situation, they’re all smiling pa rin and gave out their best for this event. That’s what you called professionalism. BINI, our best girl!”

“BINI, isang mahigpit na yakap sa inyo. Malalagpasan din natin ito.”

Nahati kasi ang opinion ng mga Blooms dahil sa nag-trending na isyu with BGYO. Marami man ang nagagalit sa mga girls online pero tila mas marami pa rin naman ang handang ipaglaban ang BINI at all cost. Bongga.

For sure, maaayos din ang lahat soon lalo pa na ang BINI ay kinilala bilang kauna-unahang P-pop group na nag top sa Billboard’s Philippines songs chart. Number one ang kanilang viral summer hit na ‘Pantropiko’ at nasa pang apat na spot naman ang isa pa nilang hit song na ‘Salamin, Salamin’.

Congrats BINI! (Ogie N. Rodriguez)