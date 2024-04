Tiniyak ng Department of Justice (DOJ) na makakalawit din ng batas ang wanted na dating hepe ng Bureau of Corrections na si Gerald Bantag.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni DOJ Spokesperson at Assistant Secretary Mico Clavano na may ideya na sila kung saan nagtatago si Bantag at mahuhuli din ito sa lalong madaling panahon.

Nagpapatuloy aniya ang manhunt ng mga awtoridad at hindi dapat mainip ang publiko dahil ang pagdakip kay Bantag ay hindi mangyayari sa loob ng magdamag.

“Iyong kay Bantag, patuloy pa din po iyong manhunt ho natin ‘no. We have a general idea already of his whereabouts so it’s just a matter of time. Again, with these things, we just have to stay patient – these things don’t happen overnight. The wheels of justice, they grind slowly but they grind very finely, so we just have to stay patient,” ani Clavano.

Si Bantag ay wanted sa batas matapos iturong mastermind umano sa pagpaslang sa broadcaster na si Percival “Percy Lapid” Mabasa noong 2022, at sa inmate na si Jun Villamor. (Aileen Taliping)