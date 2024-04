Mga ka-Misteryo kaya pala dagsa dito sa planeta natin ang mga Ekstraterestriyal dahil sa banta ng Reptlian Extraterrestrials.

Yan ang paksa natin ngayon “Basta May Misteryo Alamin Ang Totoo!”

Matagal na nating alam na merong ancient aliens na reptilians at kitang-kita ang kanilang naging presensya noon sa mga sinaunang mga siyudad sa buong mundo. Kabilang na dito ang Aztec, Mayan, Egyptian na merong kuneksyon sa mga reptilian o mga nilalang na merong reptilian heads.

Kamakailan lamang nag-channel tayo ng isa sa mga hierarchy ng Galactic Federation at malakas ang warning sa tao laban sa reptilian aliens.

Heto ang pagkakasabi ng ET Chief ng Galactic Federation: "We are always here to defend life. We are not promoting war. We are not promoting the destruction (of the planet) we will not do that. But we admit there are dark forces who want to destroy you. They keep on trying to tell you that they are the light, no they are the dark. They will always trick you. They will always do some tricks so that you believe them. But please don't trust them. I'm talking about the Draconians and the Reptilians although there are reptilians that are now in the light but most of them are still in the Dark. I'm reminding you all always keep your faith in GOD, be spiritual, pray, meditate and do some discipline in your lives especially your health. Everyone is adjusting into higher consciousness and ascension of your beingness." – Galactic Chief So meron pala tayong kinakaharap na problema ng digmaan kaya't matindi ang mensahe sa tao na laging magdasal at magconnect sa Diyos. Kayo mga ka-Misteryo dapat na sundin natin ang wisdom at advice ng extraterrestrial beings andyan sila para tulungan tayong maka-ascend at malagpasan ang anumang unos sa buhay.

