Ginanap kahapon ang kasal nina Nonrev Daquina at Angeline Quinto sa Quiapo Church.

Umaga pa lang ay marami na ang nakapansin na nilinis ang paligid ng simbahan gayundin ang Plaza Miranda. Pinaalis muna ang mga nagtitinda sa lugar na iyon.

Sa loob naman ng simbahan ay nakatayo na ang bonggang wedding flower display.

Kahit inayusan na ang loob ng simbahan ay binuksan pa rin nila ito para sa mga gustong magdasal. Pero bawal daanan ang central aisle kung saan lalakad ang bride na si Angeline.

Pagdating ng tanghali ay sinarado na ito dahil paparating na ang mga bigating guest sa kasal.

Naging star-studded nga ang wedding na dinaluhan nina Vice Ganda, Sarah Geronimo at asawang si Matteo Guidicelli, Zsa Zsa Padilla, Martin Nievera, Manila Mayor Honey Lacuna, at ang kanyang ex-boyfriend na si Erik Santos.

Present din ang mga ABS-CBN executives na sina Cory Vidanes, Direk Laurenti Dyogi, at Des de Guzman at ang mga ABS-CBN Music bosses na sina Jonathan Manalo at Roxy Liquigan.

Kahit mainit ang venue ay pinush pa rin ni Angeline na sa Quiapo Church siya ikasal dahil deboto siya ng Black Nazarene.

Congratulations, Angeline at Nonrev. (Byx Almacen)