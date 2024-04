Angeline Poyos, Tigresses totodo para sa twice-to-beat

Mga laro Sabado:

(Araneta Coliseum)

10:00am – UE vs UP (men’s)

12:00nn – UE vs UP (women’s)

4:00pm – UST vs La Salle (men’s)

6:00pm – UST vs La Salle (women’s)

ASAHAN ang panibagong makasaysayang pagtatapat sa pagitan ng maghihiganti na defending champions De La Salle University Lady Spikers at magpapanatili ng panalo na University of Santo Tomas Golden Tigresses na paniguradong ihaharabas ni league leading scorer at super-rookie Angeline “Angge” Poyos sa virtual best-of-three series para sa huling araw ng elimination round ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Smart Araneta Coliseum, Sabado.

Sa pagbabalik ng kabuuang kondisyon ng 20-anyos na No. 1 scorer matapos muling magpakita ng bangis kontra sa talsik nang University of the East Lady Warriors nitong nagdaang Linggo sa pagtala ng game-high 25 puntos mula sa 21 atake, tatlong service ace at isang block, inaasahang babanat nang husto sa siyento-por-siyentong kondisyon para tapatan ang inaaahang pagbabalik ni reigning Rookie-MVP Angel Anne Canino para sa pinakatampok na laro sa alas-6 ng gabi.

“Masaya ako kasi nakabalik akong 100% and bounce-back win for us ulit kasi madami kaming galaw sa FEU na hindi tama,” pahayag ni Poyos, na nangunguna rin sa pagiging Rookie of the Year ngayong taon. “Binalikan ulit namin and nag-training ulit kami and ready din kami ngayon. Thankful kasi nakuha namin ‘yung panalo.”

Minsang naging malaking tulong ang Balilihan, Bohol native sa nakuhang panalo sa first round sa dikdikang fifth set na panalo sa 25-18, 25-23, 14-25, 16-25, 15-12, kung saan tumugon sa iskoring si Poyos sa 22 puntos, 20 rito ay galing sa atake.

Binigyang-diin ni coach Kungfu Reyes ang malaking halaga ng pagpapahinga para sa mga manlalaro upang maka-recover sa anumang nararamdamang injury o kapaguran, lalo na’t nasilayan pansamantala kontra UE si middle blocker Margaret Banagua, na ilang beses nagmintis ng laro dahil sa natamong knee injury.

“Malaking bagay kasi nagkaroon kami ng time, especially si Angge, si Em so nakikita ninyo na few minutes naglalaro,” paglalahad ni Reyes. “’Yung recovery period kasi ‘yun talaga importante sa ngayon kasi ‘yung polishing ng touches nagagawa namin araw-araw pero ‘yung pahinga na medyo malayo-layo dun sa game, ‘yun ‘yung hindi namin magawa kasi kailangan mag-prepare. Malaking bagay ‘yung seven days na interval, so ‘yung pahinga ng mga ito nabigyan ng tamang oras.”

Bukod kay Poyos, ibabala rin ng UST sina Regina Jurado, Jonna Perdido, Pia Abbu, Cassie Carballo, Xyza Gula, Bianca Plaza at team captain Detdet Pepito na puntiryang makuha ang twice-to-beat na bentahe papasok ng Final Four sa susunod na linggo.

“Natutunan ko na love the pressure kasi boring kapag wala. Na-overcome naman namin and ma-overcome pa namin sa mga susunod [na games] lalo sa Final Four,” eksplika ni Poyos. (Gerard Arce)