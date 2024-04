Angelica babu na ang sad girl era

Wedding mode pa rin si Angelica Panganiban kahit halos isang linggo na mula nang kinasal siya kay Gregg Homan sa Siargao.

Mega post pa rin ang Kapamilya actress ng mga wedding photo and message sa kanyang Instagram account.

Umaga pa lang ay nag-post na siya ng touching message para sa kanyang ina na masaya raw dahil napunta siya sa tamang tao.

“Mama, alam ko kung gaano ka kasaya. Nauwi ako sa tamang tao. Madalas tayo mag biruan, sinasabi mo na alagaan ko si Gregg at UMAYOS AKO, ang sagot ko naman, ‘Maaa, dead na dead yan sa’kin’. Pero ang totoo, hindi ako magiging sapat na mama ni bean ngayon at may bahay ni Gregg kung hindi mo ako napalaki ng tama. Lahat ng meron ako ngayon ay pasasalamat ko sa’yo. Ikaw ang kayamanan ko na kaya kong ipagmalaki kahit kanino dahil ang lahat ng aral na napulot ko sa’yo ang ipapamana ko sa pamilya ko. Hindi ako perpekto at ideal na anak. Matigas ang ulo ko at madalas nilalaban ko ang mga gusto kong subukan. Pero hindi mo ko pinigilan o sadyang wala ka na lang nagawa,” sey niya sa kanyang caption.

Sa bandang dulo ng kanyang caption ay nagpasalamat siya sa kanyang ina.

“Salamat at hinayaan mo kong subukin ang lahat para sa ikakatapang ko. Mahal kita, Ma.”

Hindi rin niya pinalagpas ang pagkakataon na pasalamatan ang kanyang asawa para sa pagbabu ng kanyang pagiging sad girl.

“Ito na ang tamang pagkakataon para magpasalamat tayong lahat kay Gregg! Tinapos niya ang sad girl era ko,” caption niya sa kanyang latest post.

Sa sumunod na bahagi ng kanyang caption ay tuluyan na siyang nagpaalam sa pagiging patron saint ng mga sawi sa pag-ibig.

“Ang patron saint ng mga broken hearted now officially signing off,” sey niya.

Sa bandang dulo ay nagbiro siya sa kung sino ang gustong sumalo ng kanyang korona.

Nakatutuwa na natagpuan ni Angelica ang tamang tao para sa kanya.

Congratulations, Angelica and Gregg! (Byx Almacen)