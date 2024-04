Alina Bicar suwabe! Chery Tiggo inupuan huling silya sa semis

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

2:00pm – Cignal vs Capital1

4:00pm – NXLED vs Petro Gazz

6:00pm – Akari vs Strong Group

GINIYAHAN ni Alina Bicar ang Cherry Tiggo sa paghatak sa 26-24, 23-25, 19-25, 25-12, 15-9 panalo kontra Galeries High Tower upang tuluyang masungkit ang huling puwesto sa semifinals ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Nagtala si Bicar ng apat na puntos mula sa 3 attacks at 1 block upang itulak ang Crossovers sa pagsalo sa liderato sa kabuuang 9-2 panalo-talong kartada at pinakaimportante ay masungkit ang huling silya sa semifinal round.

“Ginawa lamang po namin ang ipinapagawa sa amin at nagtulungan kaming lahat para po makuha ang panalo,” sabi ni Bicar na nagbigay din ng 16 excellent sets.

Ang limang set na panalo ay nagtulak din sa Chery Tiggo na makuha ang kinakailangang dalawang puntos na nagsiguro sa pag-okupa ng Crossovers sa pang-apat at panghuling silya sa semifinal round.

Tumulong si Aby Marano sa 7 puntos mula sa 5 attacks at 2 blocks habang nagdagdag sina Ara Galang ng 13 puntos.

Tumapos naman si Eya Laure na may 11 puntos bagaman maaga itong pinagpahinga dahil sa nararamdaman nito na sakit na nakuha matapos bumagsak sa laro.

Itinala din ng Crossovers ang kabuuang pitong sunod na panalo matapos na huling mabigo sa upset sa tatlong set sa Farm Fresh. (Lito Oredo)