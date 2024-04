Alex Eala hahawiin nakaharang na Romanian

POSIBLENG makatapat ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang isa pang malaking hamon sa Madrid Open sa Spain, habang naghahanda siya para harapin ang world No. 30 na si Sorana Cîrstea ng Romania sa ikalawang round ng torneo.

Itinakda ang sunod na laban ng 18-anyos na Globe Ambassador at Hangzhou Asian Games double bronze medalist na si Eala sa round of 64 ngayong umaga, Abril 26, matapos mausog ang mga laro na nagsimula sa round of 128.

Si Cîrstea ay dating world No. 21 noong 2013 at ngayon ay nasa ika-30 na puwesto sa Women’s Tennis Association (WTA), bagaman siya ay iniraranggo sa ika-22 sa pagitan ng Pebrero at Marso.

Samantala, si Eala ay kasalukuyang nasa ika-170 na puwesto ng WTA at sariwa sa kanyang unang round upset na tagumpay laban kay world No. 41 Lesia Tsurenko ng Ukraine. (Lito Oredo)