Ako Bicol nagpupugay sa manggagawang Pilipino

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Sa susunod na linggo ay muling gugunitain sa bansa ang Araw ng Paggawa. Nararapat lang na parangalan natin ang hanay ng mga manggagawa dahil sa malaking kontribusyon nila sa ekonomiya ng Pilipinas.

Hindi matatawaran ang husay at galing ng manggagawang Pilipino. Masisipag sila, matiyaga at disiplinado kaya naman kahit sa ibang bansa ay hinahangaan ang kanilang trabaho.

Ang kanilang remittance ang isa sa nagpapasigla sa ekonomiya ng bansa. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) umabot sa $33.5 bilyon ang cash remittances ng mga Pinoy sa abroad noong 2023, mas mataas ng 2.9-porsiyento kumpara sa $32.5 bilyon noong 2022. Sila ang itinuturing na makabagong bayani dahil patuloy silang tumutulong sa pag-unlad ng Pilipinas.

Huwag din nating kalimutan ang mga lokal nating manggagawa. Hindi man kalakihan ang kanilang sahod kumpara sa mga nagtatrabaho sa abroad, tuloy pa rin ang kanilang pagsisikap upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya.

Ganyan ang tatak ng manggagawang Pinoy. Dugo at pawis ang puhunan upang maitaguyod sa kanilang pamilya sa malinis at marangal na pamamaraan. Saludo ako sa inyo!

Ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list, tumutulong sa marami nating kababayan upang mahasa ang kanilang abilidad para sa trabahong kanilang papasukin sa hinaharap.

Noong Abril 12, 2024, pinangunahan ng Ako Bicol Party-list ang pagtatapos ng 400 TESDA scholars sa Embarcadero de Legazpi, Legazpi City. Katuwang ng Ako Bicol at TESDA ang Tektone Global Technologies Foundation, Inc. sa pagsasanay at paghuhubog ng kakayahan ng mga mag-aaral.

Nagsipagtapos ang mga scholars sa kursong Heavy Equipment Operation (bulldozer, wheel loader at hydraulic excavator – NC II) at welding (Shielded Metal Arc Welding NC I at NC II).

Personal itong dinaluhan ng mga kasamahan natin sa Ako Bicol na si Congressman Jil Bongalon pati na ang mga dating Ako Bicol Congressman na sina Christopher S. Co at Atty. Alfredo A. Garbin, Jr. Dumalo rin si TESDA Provincial Director Mariglo Macabuhay-Sese.

Binigyang pagkilala ang mga scholars at trainees sa iba’t ibang batches na nagbigay karangalan tulad sa welding na nag-uwi ng gintong medalya mula sa provincial at regional skills competition noong nakaraang taon.

Patuloy ang Ako Bicol, TESDA at Tektone Global Technologies Foundation, Inc. na magsasanay ng mga scholars upang makatulong sa kanila at sa kanilang pamilya na makamit ang magandang kinabukasan at makapaghanap ng maayos na trabaho sa loob o labas man ng bansa.

Patuloy na magbibigay suporta at tulong ang Ako Bicol Party-list sa mga nangangailangan upang paunlarin ang buhay ng bawat pamilyang Bicolano. Maraming salamat sa walang-sawang tiwala at suporta sa lahat ng programa at aktibidad ng Ako Bicol Party-list.

Samantala, bilang paggunita sa Earth Day noong Lunes, Abril 22, ating pong isaisip at bigyang solusyon ang pinakamalalang problema sa ating kalikasan, ang plastic pollution.

Sa Pilipinas, umaabot sa 2 milyong tonelada ng plastic ang nagagawa kada taon kung saan 9% lang nito ang nare-recycle, habang 35% ang nasa open environment lamang.

Malaki po ang epekto nito sa katubigan dahil sinisira nito ang marine ecosystem. Lumilikha rin ang plastic ng mapaminsalang toxins at microplastics na sumisira sa kalusugan ng tao at hayop.

Maisasalba natin ang Inang Kalikasan kung hindi na gagamit ng single-use plastic. Gumamit lang ng mga reusable bag o paper bag. Ugaliin ding mag-segregate at mag-recycle ng basura. Mainam ding sumali sa clean-up drive tulad ng madalas gawin ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list.

Sana po ay makatulong tayo, kahit sa munting paraan, sa pangangalaga ng ating kalikasan. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!