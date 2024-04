Adolis Garcia, Evan Carter pasiklab sa Texas Rangers

PINALIPAD nina Adolis Garcia at Evan Carter ang unang back-to-back homers ng Texas at inambus ng Rangers ang Seattle Mariners 5-1 Miyerkoles ng gabi (Huwebes sa Pilipinas).

Napatigil pa malapit sa first base si Garcia matapos maglayag ang kanyang homer sa fourth inning, inakalang nasalo ni Mariners center fielder Julio Rodriguez.

Humalik lang sa glove ni Rodriguez ang bola bago dumiretso paalpas sa wall sa center field.

“I’ve seen Julio do that deck before where he acts like he didn’t catch it, so I didn’t know what was going on,” ani Carter, pinanood ang direksiyon ng bola mula sa on-deck circle.

Nag-deliver ng triple si Carter para paiskorin si Garcia sa seventh.

Dalawang beses umiskor ang Texas sa sixth nang maka-single si Jonah Heim at nagkaroon ng two-base error si Seattle outfielder Mitch Haniger.

Nagbigay ng isang run sa pitong hits si Rangers starter Jon Gray 4 2/3 innings, naka-strikeout ng pito at nag-regalo ng isang walk. (Vladi Eduarte)