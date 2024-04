Abogado, baseball player, surfer: Kathryn tambak ang manliligaw

Ang bongga naman ni Kathryn Bernardo. Mapapa-sana all na lang talaga ang ibang babae sa kanya.

Pinagpipiyestahan sa X ngayon at pinag-uusapan ng mga online Marisol ang mga lalaking diumano ay pumoporma sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla at gusto raw manligaw.

Bukod sa mga kumakalat na tsismis na nanliligaw daw kay Kathryn sina Jericho Rosales, Donny Pangilinan at Alden Richards, pinag-uusapan din sa online world ang pasabog ng isang netizen. Ayon sa post niya, meron daw isang surfer-photographer na nagregalo ng mamahaling Hermes bag kay Kath nu’ng birthday nito.

Bet na bet din daw ng isang dating professional baseball player na real estate broker ngayon ang Asia’s Phenomenal Superstar.

May umaaligid din daw sa aktres na isang dating kaklase sa Enderun Colleges .Ang pang huling binanggit ng online intrigera ay ang cute na lawyer na nasa mid-20s na kaibigan diumano ng mag-asawang Maja Salvador at Rambo Nunez.

Walang confirmation kung totoo ang pinag-uusapang chika na ito sa online world.

Komento nga ng isang avid fan ng aktres, “Let’s not spread rumors, again, Let our Queen Kath have her personal life, stay personal. We only want what’s best for her.”.

May mga fan na hindi naniniwala sa mga usaping ito at pilit na pinapatanggal sa kapwa nila Kathryn supporters ang mga post sa social media tungkol dito.

Maraming kaibigan at follower ng aktres na naniniwalang hindi priority ni Kathryn ang paghahanap ng lovelife dahil super nae-enjoy nito ang pagiging single at sunod-sunod na trabaho.

Dalawang pelikula ang nakatakdang gawin ni Kath bukod pa sa mga brand endorsement shoot and event.

Yun na!