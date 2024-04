NANGUNA sa 2024 Pharmacists Licensure Examination (PLE) ang isang graduate mula sa Universidad de Zamboanga (ZAEC), ayon sa Professional Regulation Commission (PRC).

Nakakuha si Rhedz-Wei Talling Hadjula ng ZAEC ng 92.58% rating na pinakamataas na score sa pagsusulit.

Sinundan ni Anthony Tocayon ng University of the Philippines (UP) Manila si Hadjula na nakakuha ng 92.50%, habang pumangatlo si Nick Corcino ng University of San Agustin (USA) na may 92.47% rating.

Nakuha naman ni Jemekka Jazmin Gladys Miaral ng USA ang ikaapat na puwesto na may 91.47% rating at si Faima Escandar Nain ng ZAEC ay ikalima na may 91.25%.

Si Darlene Niña Melgarejo ng USA ay pang-anim na may 91.10% at sumunod si Wayne Rose Padayhag ng San Pedro College-Davao sa ikapitong puwesto na may 90.95%.

Si Juan Miguel Olmedilla naman ng Our Lady of Fatima University-Antipolo City ay nakakuha ng ikawalong puwesto na may 90.85%. Sinundan siya ni Romuelle Barbado ng Urdaneta City University na may 90.80%.

Nakumpleto ni Rasheed Khan Alaja Jainal ng ZAEC ang listahan ng Top 10 passer na may rating na 90.62%.

May kabuuang 1,185 sa 2,147 examinee ang pumasa sa 2024 PLE na ibinigay noong Abril 16 at 17 sa Metro Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Koronadal, Lucena, Pampanga, Rosales, Tuguegarao at Zamboanga.

Samantala, top performing school para sa 2024 PLE na may 100% passing rate ang Adamson University. (Vince Pagaduan)