‘TV Patrol’ mapapanood uli sa Channel 2: AMBS at ABS-CBN sanib-pwersa ALLTV

Marami ang nagimbal nang i-announce noong Martes ng Advanced Media Broadcasting System (AMBS) at ABS-CBN Corporation ang kanilang partnership na maghahatid ng mga minahal na entertainment show at makabuluhang news sa mga manonood sa pamamagitan ng free-to-air channel na ALLTV.

Siyempre ang ABS-CBN ang dating nakasalang sa Channel 2 na napunta nga sa ALLTV ng AMBS.

At ngayon nga ay nagbabalik ang ABS-CBN sa Channel 2 ng AMBS, ha!

Anyway, ginanap ang contract signing ceremony sa Brittany Hotel Villar City para sa content agreements na magbibigay-daan sa ALLTV na ipalabas ang ilang nostalgic Kapamilya shows sa ilalim ng Jeepney TV brand at ang longest-running primetime newscast sa bansa na ‘TV Patrol’.

Simula Mayo 13, mapapanood ng ALLTV viewers ang mga pinakatumatak at pinakapaboritong Kapamilya teleserye na handog ng Jeepney TV sa iba’t ibang oras pati na rin sa primetime pagkatapos ng ‘TV Patrol’.

Ang bongga, ha!

Dumalo sa contract signing ang Chairman ng Villar Group na si Manny Villar, Senator Mark Villar, Vista Land & Lifescapes Inc. president at CEO Paolo Villar, at All Value Holdings Corp. president at CEO Camille Villar. Kinatawan ang AMBS nina president Maribeth Tolentino at CFO Cecille Bernardo.

Siyempre nasa contract signing din sina ABS-CBN Chairman Mark Lopez, President at CEO Carlo Katigbak, Chief Operating Officer Cory Vidanes, Group CFO Rick Tan, at Chief Partnership Officer Bobby Barreiro.

Nilinaw nga nila na layunin ng bagong partnership na maghatid ng saya at balita sa mga manonood ng ALLTV na available sa Channel 2 sa free TV, cable, at satellite TV nationwide.

‘Yun na! (Jun Lalin)