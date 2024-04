Wala umanong basehang legal ang polisiya ng Philippine National Police (PNP) na pagbawalang magpa-tattoo ang mga pulis, ayon kay Manila Rep. Joel Chua.

“Walang basehan sa batas ang nabunyag na bagong patakaran ng Philippine National Police ukol sa tattoo. Wala sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees (RA 6713). Wala rin sa batas na nagtatag sa Philippine Nation-al Police (RA 6975),” sabi ni Chua.

“Wala sa qualifications at disqualifications na nakasaad sa Section 30 ng RA 6975,” dagdag pa nito.

Ipinunto ni Chua na maging ang Korte Suprema, sa desisyon nito noong Setyembre 29, 2021, ay hindi pinagbawalan ang mga hukom na magkaroon ng tattoo.

“It is disappointing that our PNP has this negative mindset about people with tattoos. Tattoos have nothing to do with the job performance of any police or public servant,” sabi pa ng kongresista. (Billy Begas/Eralyn Prado)