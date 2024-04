Tao sa Japan, Sweden, Norway mahahaba ang buhay

Lahat ng tao sa mundo ay gustong mabuhay ng mahaba pero ang mga residente ng Japan, Sweden at Norway ay mas mahahaba ang buhay kumpara sa ibang mga bansa.

Ayon kay Dr. Rashi Aggarwal, associate professor ng psychiatry at Rutgers New Jersey Medical School, marami umanong dahilan kung bakit mas mahaba ang buhay ng mga tao sa naturang bansa.

Ang average na American ay nabubuhay hanggang 77.4 anyos base sa datos ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at ito ang pinakamaikling lifespan sa US na nakita sa loob ng 2 dekada.

Sa Japan, ang average life expectancy ay umaabot sa 84.3 anyos base sa datos ng World Health Organization (WHO).

Gayunman, may mga factor na hindi mo maaring makontrol pagdating sa pagpapahaba ng buhay gaya ng genetics.

Inirekomenda ng mga doktor ang plant-based diet kung saan konting karne lang ang dapat kainin.

“As much as you can, avoid red meat, avoid processed foods and fast foods,” ayon kay Aggarwal.

Para mapanarili aniya ang malusog na pangangatawan kumain ng maraming gulay, berries na mayaman sa phytonutrients.

Aniya pa, ang pag-e-ehersisyo ang pinakamalaking bagay at maituturing na milagrong gamot.

Inirerekomenda ang hanggang 150 minutong moderate-intensity physical activity at 2-araw na muscle-strengthening activity kada linggo. Importante rin ang sapat na tulog.

Ang pagkakaroon ng mental health conditions gaya ng depresyon ay sanhi rin ng pagkaikli ng buhay.

Maging ang kalungkutan, stress, social isolation at impact ng obesity, physical inactivity at paninigarilyo ay mga dahilan din para mabawasan ang haba pa dapat ng buhay. (Juliet de Loza-Cudia)

