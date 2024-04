Stephen Holt, Dyip pinutol semplang

BALIK ang angas ng Terrafirma Dyip, pinutol ang dalawang sunod na semplang sa nakakakabang 110-108 panalo laban sa NorthPort Batang Pier, Miyerkoles, sa unang salpukan ng 48th PBA Philippine Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila.

Tabla sa iskor na 108, sumalaksak sa shaded area si rookie Stephen Holt at kumonekta para basagin ang huling deadlock sa natitirang tatlong segundo.

Sinubukan pa ni Arvin Tolentino na humirit ng overtime para sa NorthPort pero sablay ang kanyang tira at naiselyo ng Terrafirma ang panalo.

Akyat ang Dyip sa 5-5 panalo-talong baraha habang humaba na sa lima ang sadsad ng Batang Pier sa 4-6 baraha.

Tumapos si Holt ng 22 puntos sa 9-of-17 shooting para sa Terrafirma, nagdagdag pa ito ng 12 rebounds, 5 assists at 4 steals habang itinanghal na Best Player of the Game si Mark Louie Sangalang na may 19 puntos na ipinasok ang siyam na tira sa 11 bitaw.

Sinahugan pa ito ni Sangalang ng 5 boards at 2 dimes, samantalang solido pa rin ang kontribusyon ni Juami Tiongson sa kinolektang 21 points at 6 rebounds. (Vladi Eduarte)