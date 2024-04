HINIMOK ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines – Episcopal Commission on Prison Pastoral Care ang mga ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa mga bilangguan sa bansa na tutukan ang kalagayan ng mga Person Deprived of Liberty (PDLs) sa gitna ng nakaririnding init.

Umapela si Military Ordinariate of the Philippines Bishop Oscar Jaime Florencio, chairman ng komisyon, sa pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) at Bureau of Corrections (BuCor) na tugunan ang sitwasyon ng mga PDL laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa mga ito dahil sa sobrang init sa mga piitan.

Aniya, binabalak nilang sumulat sa BJMP na nasa ilalim ng Department of the Interior and Local Government (DILG) at BuCor na pinangangasiwaan ng Department of Justice (DOJ) para tutukan ang kalagayan ng mga PDL.

Bukod sa pagkakaloob ng mga karagdagang bentilador at pagsasaayos ng bentilasyon sa mga bilangguan, ipinagdarasal ni Bishop Florencio ang pagpapalaya sa mga PDL na natapos na ang sentensya para mabawasan ang siksikan sa mga kulungan.

Base sa audit report ng Commission on Audit (COA) noong 2022, aabot sa 323 o 67 % mula sa 478 na mga detention facility sa ilalim ng BJMP ang ‘heavily congested’ na aabot sa 101 hanggang 2,739 %.(Juliet de Loza-Cudia)