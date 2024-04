Ikinalungkot ng mga senador ang pagpanaw ni dating Senador Rene Saguisag, isang human rights lawyer, sa edad 84.

“I join the country in mourning the passing of Senator Rene Saguisag, a man of true honor, dignity, and integrity. He also emulated and lived out the principle that those who have less in life should have more in law by giving free legal services to the poor and needy,” pahayag ni President Juan Miguel Zubiri.

Si Saguisag ay naging miyembro ng Senado mula 1987 hanggang 1992 at pinamunuan ang Senate Committee on Ethics at ad hoc committee on the Bataan Nuclear Power Plant. Naging spokesperson ito ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 1986 snap elections.

Pinuri naman ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda si Saguisag sa pagsisilbi nito sa bayan at tinaguriang “voice of the voice-less”. Nagpaabot din ng pakikiramay si Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III at maybahay nitong si Kat, sa pagpanaw ng sena-dor. (Dindo Matining)