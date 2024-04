Savannah Davison, PLDT panalangin matinding milagro

Standings W L

Choco Mucho 9 2

Petro Gazz 8 2

Creamline 8 2

Chery Tiggo 8 2

PLDT 7 3

Cignal 6 4

Akari 4 6

NXLed 4 6

Galeries Tower 3 7

Farm Fresh 3 8

Capital1 1 9

Strong Group 0 10

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Galeries Tower vs Chery Tiggo

6:00pm – Creamline vs PLDT Home Fibr

PILIT na iiwas sa posibleng komplikasyon ang nagtatanggol na kampeon na sina Alyssa Valdez at Creamline Cool Smashers sa pagsagupa sa nanganganib na mapatalsik na PLDT Home Fibr sa tampok na laro ngayong gabi sa papatapos na eliminasyon ng 2024 Premier Volleyball League (PVL) All Filipino Conference sa PhilSorts Arena.

Una munang sasagupa ang Chery Tiggo na asam din makawala sa delikadong sitwasyon sa unang laro sa ganap na alas-4 ng hapon sa pagharap sa napatalsik nang Galeries Tower Highrisers bago ang importanteng salpukan sa pagitan ng Creamline at PLDT sa ganap na alas-6 ng gabi.

Tanging naghahabol ang PLDT ni Savannah Davison na makaagaw ng puwesto sa kailangang apat na puwesto sa semifinals matapos na mahulog sa ikalimang puwesto sa kabuuang 7-3 karta.

Umaasa ang PLDT na magaganap ang ilang senaryo sa napakanipis nitong tsansa na makaagaw ng silya sa huling apat na puwesto kung saan kinakailangan muna nitong ipanalo ang kanilang laban kontra sa Creamline.

Kailangan ngayon ng PLDT na walisin sa loob ng tatlong laro ang makakatapat na defending champion Creamline para makamit ang kinakailangan na tatlong puntos habang manalangin na matalo naman sa loob ng tatlong laro din ang kaagaw na Chery Tiggo para magkaroon ng posibleng apat na koponang pagkakapantay-pantay sa kartada.

Ito ay dahil nakataya ang tatlong puntos kapag na-sweep o nanalo sa 4th set habang dalawang puntos sa mananalo at isang puntos lamang sa mabibigo sa laban o sa 5th set.

Kasalukuyang nangunguna ang Choco Mucho na may 9-2 karta at bitbit ang sigurado nang 26 puntos sa semifinals. Magkakasalo naman ang Petro Gazz na may 8-2 karta na bitbit ang 25 puntos, ang Creamline (8-2) at 24 puntos pati na ang Chery Tiggo (8-2) na may natipong 23 puntos. Ang PLDT ay may 7-3 karta at mas mababang 20 puntos.

Gayunman, inaasahang hindi itatapon nina Eya Laure at Chery Tiggo ang pinaghirapan na anim na sunod na panalo sa pagsagupa sa Galeries Tower lalo pa nakataya ang kanilang pinakaunang pagtuntong sa single round semifinals at paglapit sa pinakakaasam nitong unang kampeonato sa liga.

Huling tinalo ng Chery Tiggo ang Akari Chargers sa loob ng tatlong set upang patatagin nito ang tsansa at okupahan ang isang silya sa unang apat na puwesto habang nabigo naman sa huli ntiong laro ang Galeries Tower kontra sa Petro Gazz Angels.

Inilabas naman ng Creamline ang panibagong mabangis na paglalaro upang walisin ang kapatid na Choco Mucho para patatagin ang kapit sa liderato. (Lito Oredo)