Samantha Catantan, 3 pang fencer wawakasan tagtuyot sa Olympics

TARGET tapusin ng apat na Filipino fencers ang pitong edisyong pangungulila sa Summer Olympic Games sa pangunguna nina Southeast Asian Games champions Samantha Catantan at Hanniel Abella para sa huling Asia-Oceania Olympic Qualification Tournament sa darating na weekend sa Zayed Sports Complex sa Fujairah, United Arab Emirates.

Wala nang bukas para sa national squad na kinabibilangan rin nina SEA Games medalists Noelito Jose na lalaro sa men’s epee at Nathaniel Perez ng men’s foil, habang tutusok sina Catantan at Abella sa women’s foil at women’s epee, ayon sa pagkakasunod, upang masundan ang yapak ni Philippine Sports Commission (PSC) Commissioner Walter “Wawit” Torres na huling Pinoy fencer na nakapagkuwalipika noong 1992 Barcelona Olympics, habang nakapasok naman si dating UAAP MVP at dating national team member Maxine Esteban sa Paris Games matapos katawanin ang bansang Ivory Coast para sa African Continent, gayundin ang Filipino-American at Harvard fencer na si Mitchell Saron para sa Estados Unidos sa men’s sabre.

Muling tatangkain ni Catantan na makapasok sa Summer Olympic Games matapos na mabigo sa 2020+1 Tokyo Olympics nang malaglag kontra sa mahigpit na karibal sa Timog Silangang Asya na si Amita Berthier ng Singapore para sa huling silya sa Olympiad para sa Asian spot.

Nagsimula nang bumiyahe ang grupo nina Abella, Perez at Jose patungong Dubai kasama si foreign coach Park Sang Sun ng South Korea, habang manggagaling naman ang 22-anyos na Penn State University Nittany Lions captain na si Catantan sa Tate.

Itinuturing na No.1 foil fencer ng bansa si Catantan na tinatapos ang kursong Accountancy sa Penn State, kung saan hindi masyadong pinalad sa nagdaang US National Collegiate Athletic Association (NCAA) Fencing Tournament na ginanap noong Marso 22 sa French Field House sa Columbus, Ohio, kung saan tumapos lamang ito sa 10th place sa paboritong event kontra sa 24 fencers matapos ang gumaling ang knee injury.

Mabigat ang kakaharaping pagsubok ng dating UAAP Juniors MVP dahil kinakailangan nitong magwagi ng ginto sa naturang kategorya matapos pumalyang makapaglaro sa mga nagdaang kuwalipikasyon dulot ng tinamong injuries.

Nitong nagdaang 2023 biennial meet na ginanap sa Cambodia, tumapos si Catantan ng runner-up nang hindi na magawang makalaban pa sa finals kontra kay Maxine Wong ng Singapore dulot ng injury.

Pareho namang tumapos ng silver medal sa 32nd edisyon ng SEA Games sina Jose at Abella, sa men’s individual epee at women’s team epee division, ayon sa pagkakasunod. Nakapag-uwi naman ng silver medal sa Kuala Lumpur meet at bronze medal sa Manila meet si Perez. (Gerard Arce)