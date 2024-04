Salamin O Operahan Natin

Sa mga bagay bagay na ginagawa natin sa pang araw araw, hindinatin masyadong napapansin na gumagawa tayo ng mgadesisyon para dito.

Sa damit na isusuot, sa pagkain na ihahain, kung ito ba ay lulutuin, ano ang luto, o di kaya bumili na lamangng lutong pagkain dahil sa biglang nagkaroon ng kakulangan saoras o di kaya ay biglang nagkaroon ng bisita na bigaan ay ilansa mga desisyon na kailangan gawin. Ngunit kung ang apektadona ay ang ating mga senses ay hindi ganon kadali o simple ang mga kinakailangan na desisyon. At lalong lalo na hindimagagawa ng sarili natin ang desisyong ito kung walang tulong. Isa sa ating mga senses ay ang mga mata natin at ang atingpagtingin. Tinanong tayo kung talaga ban a kinakailanganoperahan ang may katarata sa mata o makukuha ba ito sapagsuot ng salamin.

Ang mahirap sa ating pagtingin ay kung ito ay manlalabo. Ito ay ang tinatawag na error of refraction. Maaaring malabo ang pagtingin sa malapit, far sightedness o hyperopia, pwede din naman na malabo ang pagtingin sa malayo, near sightedness o myopia, o kumbinasyon ng dalawa, ang astigmatism. Kinakailangan maipatingin ang pagtingin upang malaman kung anong kategorya at klasipikasyon nito. Mabibigyan ng nararapatna salamin, at liliwanag na ang paningin. Kadalasan, kahit samga malls ay maaaring magpatingin sa mga optometrists at mabibigyan ng salamin na nararapat sa kundisyon, na may gradoo tinatawag na prescription glasses.

Kaya lang ay may pagkakataon na kung minsan ay iba ang makikita sa eksaminasyon na maaaring hindi basta bastakakayanin ng pagsuot ng salamin. Ito ay ang katarata ng mata o cataracts. Dito ay manlalabo din ang paningin, ngunit hindi nabasta basta malulunasan ng pagsuot ng salamin. Ang lente o lens na ng mata ang mayroong problema, mapa patolohiya o pwedeng nasugatan ito. Ang paglala nito ay mangangahulugangpanlalabo ng mata, o kung lumala ay maaring maging dahilan ng pagkabulag nito. ang makakatulong ay ang mgaophthalmologists na syang umoopera, tinatanggal ang siranglente at pinapalitan ng bago. Ang tawag dito ay phacoemulsification with intraocular lens (IOL). Ang operasyong ito ay magbibigay ng liwanag sa pagtingin. Ngunithindi naman lahat ng may katarata ay kinakailanganmaoperahan. Depende ito sa laki ng sira ng lente, at pati kung nasaang bahagi ang pagsira. Kung malaki ang sira, ngunit nasapaligid o periphery lamang, hindi ito masyadong makakaapektong paningin, hindi kung misan kinakailngan operahan. Kaya lang, kahit maliit lamang ang sira nito pero nasa gitna naman o central, hindi na makakakita at mangangailangan maoperahanagad. May pagkakataong isang mata lang ang naaapektuhan, pero madalas parehong mata ay meron. Pwede din na masmalala ang isa kaysa sa kabila. Ganun pa man, kadalasan aypaisa isa ang operasyon na gagawin. Bihira na isinasabay angdalawang mata para magkaroon ng pagkakataon humilom munaang naoperahang mata , at isusunod na lamang ang kabila-

Huwag hayaan manlabo ang paningin at napakaganda ng atingkapaligiran at sigurado akong mas maganda makitang malinawang ating mga pamilya at kamag anak, kaibigan at mga mahal sabuhay. Ipatingin na natin ang ating mga mata.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing martes10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am saDZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.