Ruffa Gutierrez senti sa pag-alis ni Venice

Umalis na pa-Los Angeles, California nitong Miyerkoles ng umaga ang bunsong anak ni Ruffa Gutierrez na si Venice.

Siyempre, senti na naman si Ruffa.

Sa tuwing umaalis ang mga anak niyang sina Lorin, Venice ay nagiging emosyonal si Ruffa.

Pero sabi naman niya, ganun lang naman talaga ang mga inang katulad niya.

Pero si Lorin nga, nag-aaral kasi sa Pepperdine University sa Malibu. Medyo sanay na si Ruffa na pauwi-uwi na lang ng Pilipinas ang panganay niyang anak.

Pero ngayon nga, doble na ang pagiging senti ni Ruffa dahil pati si Venice ay mag-aaral na rin sa Amerika.

At kaya nga raw umalis uli si Venice ay dahil maghahanap na ito ng school sa Amerika.

May ilang mga school doon ang bibisitahin ni Venice at kung ano ‘yung magugustuhan niya ay mag-a-apply na raw ito para makapag-aral doon.

“So may mga ina-eye na si Venice na mga school at pupuntahan niya ang mga ‘yon para ma-check. Kung ano ‘yung magustuhan niya, doon na siya mag-a-apply.

“Sad kasi pareho na sila ni Lorin na sa Amerika mag-aaral,” tsika ni Ruffa.’

Pero uuwi pa muna si Venice bago siya mag-aral talaga sa Amerika.

At siyempre, doble kayod din si Ruffa dahil dalawang anak na nga niya ang mag-aaral sa Amerika.

Anyway, nase-senti rin si Ruffa dahil nakapag-last taping day na sila para sa ‘Can’t Buy Me Love’.

Aminado si Ruffa na naging close siya sa cast.

Si Belle raw ay lately lang niya naka-close sa taping nga nila ng ‘Can’t Buy Me Love’, pero si Donny Pangilinan naman ay noon pa niya kakilala dahil sa pamilya nito, lalo na at close talaga siya parents ng binata, kina Maricel Laxa at Anthony Pangilinan.

“Noon ko pa alam na sobrang nice ni Donny. Si Belle rin naman, sobrang nice nang maging close na ako sa kanya. I like them!” tsika ni Ruffa.

Bongga! (Jun Lalin)